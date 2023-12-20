انخفاض الحرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 21-12-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها على "فيسبوك"، إنه يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه توجد شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

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