23 كيلو حشيش.. الأمن العام يطارد تُجار الكيف في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة بعدد من المحافظات لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأثمرت جهود الحملات بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، دمياط، البحيرة، مطروح، المنوفية، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

في مديرية أمن الجيزة تم ضبط عاطل وبحوزته 1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وفي دمياط تم ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 13,580 كيلو حشيش، –كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

ونجحت الحملات الأمنية في البحيرة، في ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 1,200كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .. وفي مطروح ضُبط شخصين بحوزتهما 2بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، و4 كيلو حشيش.

وأثمرت جهود الحملات في الأقصر عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو حشيش، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.