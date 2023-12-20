بلومبرج: مصر تقترب من اتفاق لزيادة قرض صندوق النقد إلى 6 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مع انتهاء الانتخابات المصرية، تستعد مصر لزيادة المساعدات المالية من صندوق النقد، والتي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

وقالت الشبكة إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل الموجه لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار- ولم يتم إقراض سوى شريحة واحدة منه حتى الآن- إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع إلى مبلغ أكبر، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا.

وليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، بينما يتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة- وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022- في الأشهر المقبلة، وفقا لبلومبرج.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. وانخفض متوسط عائدات سنداتها الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات بلومبرج، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى تعقيد الأزمة التي تواجهها مصر البلاد.

وأشارت إلى أن الصراع وضع مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم الحكومة المصرية.

لكن القتال قد يردع بعض السياح أيضًا، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس - وهي مصدر رئيسي لعائدات العملة الأجنبية للقاهرة - بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر، وفقا لبلومبرج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق "من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها".

وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في شركة HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط: "يبدو أنه أصبح من الواضح تماما ارتفاع احتمال حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين نتيجة للصراع".

واقترحت جورجييفا أيضًا أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم- الذي يبلغ الآن نحو 35%- بدلاً من حل أزمة سعر الصرف. ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أمريكا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المنقح ربما "يعكس تقييما جديدا لموقف مصر ويوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح".

توقيت خفض قيمة الجنيه

وحتى لو توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق قريبا، فإن بنوك وول ستريت والبنوك الأخرى ترى أن تخفيض قيمة العملة أمر لا مفر منه. واستقر السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 للدولار منذ أشهر. لكنه أضعف بنحو 36 في المائة، أي 50 جنيها للدولار، في السوق السوداء. وهذا أيضًا هو نفس المستوى الذي يتم عنده التداول الآجل للعملة لمدة عام واحد، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضعفًا في هذا المستوى خلال الإطار الزمني.

وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، لتلفزيون بلومبرج أمس الثلاثاء: "يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36% إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج".

ويتوقع بنك HSBC وبنك أوف أمريكا أن يقوم البنك المركزي بإضعاف العملة في الربع الأول من العام المقبل. وقاومت السلطات المصرية مثل هذه الخطوة خلال الشهور الماضية، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للمصريين، على الأقل على المدى القصير.

ومع ذلك، في ظل نقص العملة الذي يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع الحيوية، قد لا تتمكن مصر من الصمود لفترة أطول. وقالت جورجييفا في أكتوبر إن مصر "ستنزف احتياطياتها حتى تنخفض قيمتها"، وفقا لبلومبرج.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لمصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن اتفاق صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يكون مشروطا بتعديل العملة، كإجراء مسبق"، وإن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية.