"بساطة" تطلق ماكينات ذاتية الدفع تسمح بالسحب والإيداع في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، أنها ستطرح عددا من الخدمات الجديدة خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الشمول المالي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها ستطلق ماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتي تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

وأضافت أنها تستهدف قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) "لنقاط البيع المختلفة، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في الوصول بعدد خدماتها المقدمة للعملاء والتجار إلى أكثر من 3200 خدمة متنوعة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات تجاوزت 75 مليار جنيه.

وقال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية، إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد على سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد الشركة في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة.

وقال عثمان بدران، رئيس قطاع التسويق بشركة "بساطة"، إن الشركة تعمل على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية مريحة من خلال شبكة واسعة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية.

وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين ماليا- أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022.

وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، وفقا للبيان.

كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.

ويضم فريق عمل شركة بساطة أكثر من 1500 موظف، ووصل إجمالي عدد الفروع ونقاط البيع إلى أكثر من 160 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية في 27 محافظة، بحسب الشركة.