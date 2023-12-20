وزير خارجية بريطانيا يصل القاهرة لمتابعة وصول المساعدات بلاده إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في زيارة للقاهرة يتابع خلالها وصول المساعدات البريطانية إلي غزة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية البريطاني وصل علي متن طائرة خاصة، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله مندوبي وزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة "بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل".

وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.