"العدل": لابد من الحفاظ على حالة الديمقراطية المصاحبة لانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز الشناوى، الأمين العام لحزب العدل، ضرورة الحفاظ على حالة الديمقراطية التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب لعرض برامجها ورؤيتها تجاه القضايا الوطنية المختلفة، وتعزيز تواجدها في الشارع المصري من خلال فتح المجال العام، مؤكدا على ضرورة أن تواصل القيادة السياسية العمل على إجراء إصلاحات سياسية وتعزيز فاعلية الحوار الوطني الذي ساهم في إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال "الشناوي" لـ"الخليج 365"، إن الشعب المصرى بشكل عام والأحزاب خاصة تتطلع إلى جمهورية جديدة أكثر تقبلا للآخر تدعم حرية والتعبير، مؤكدا أن التنوع السايسي داخل الدولة المصرية أمر مفيد لمصر بالدرجة الأولي، وهو ما أثنى عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشددا على أن مصر ستتقدم في ظل وجود أكثر من رؤية وبرنامج يمكن للسلطة التنفيذية الاستفادة منها وتحقيق التوازن بينها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية.

وأشار الأمين العام لحزب العدل إلى ضرورة أن تضع القيادة السياسية توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي في أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحديد أولويات الإنفاق على المشروعات، مطالبا بأن يكون رضا المواطن على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، بعد أن دفع وتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

وشدد "الشناوى" على ضرورة استدعاء حكومة اقتصادية بخلفية سياسية، قائلا: "ولاية جديدة تحتاج حكومة جديدة بفكر جديد تناسب الجمهورية الجديدة وتحديات المرحلة".