اعلن مدعون أميركيون اليوم إنهم اتهموا العضو المزعوم في حزب الله صموئيل سلمان الرضا بتقديم دعم مادي لجماعة فيما يتعلق بتفجير وقع عام 1994 في بوينس آيرس.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاميركية تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله ساعد في مخطط تفجير في بوينس آيرس عام 1994 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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