أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من مساء ‏يوم الأربعاء 20-12-2023 مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين‎ ‌‏ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) ‏بصواريخ أرض جو مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مروحيتين ‏إسرائيليتين‎ ‌‏بأجواء شتولا وشوميرا وإيفن مناحم مما أجبرهما على المغادرة فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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