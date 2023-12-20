بلينكن: أميركا تعتقد أن على إسرائيل القضاء على حماس وتقليل خسائر المدنيين

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة".

واوضح بلينكن في مؤتمر صحفي، بان "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل ليست مضطرة للاختيار بين القضاء على تهديد حماس وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. وأردف "أن على إسرائيل التزاما بالقيام بالأمرين معا ولديها مصلحة استراتيجية في القيام بالأمرين معا".

وأعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية حول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في السابق على هذا الصعيد.