الخارجية الروسية: موسكو تسعى لمنع التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحافي، الى "إننا نبذل قصارى جهدنا على المستوى الحكومي، وعلى مستوى وزارة الخارجية، لمنع المزيد من تصعيد التوتر والأعمال العسكرية في المنطقة".

ولفتت إلى أن "الوضع على خط التماس بين لبنان وإسرائيل، له صلة مباشرة بما يحدث في قطاع غزة، والمناطق الفلسطينية الأخرى".