أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع خلاف بين شبان من آل وهبي واخرين من آل جعفر بحي الشراونة في مدينة بعلبك أدى إلى اشتباكات مسلحة، انتهت بتدخل الجيش اللبناني الذي يعمل على مداهمة الحي بحثا عن مطلقي النار وملاحقتهم لتوقيفهم واحالتهم إلى القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اشتباكات مسلحة في حي الشراونة والجيش يعمل على ملاحقة مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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