الراعي استقبل السفير البابوي وشيا مودعة

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية مع اقتراب انتهاء مهامها في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة. كما استقبل السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا.

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