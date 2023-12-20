الرهبانية المخلصية اعتذرت عن عدم تقبل التهاني بالأعياد تضامنا مع الجنوب وغزة

اعلنت امانة سر الرهبانية الباسيلية المخلصية في بيان، "عدم تقبل التهاني بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، نتيجة للأوضاع الصعبة والحرب التي تشهدها مناطق جنوب لبنان وقطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت ظروف صعبة وتحديات متعددة. تعرب الرهبانية عن تضامنها الكامل مع أهلنا في تلك المناطق وتقف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة".

واضافت: "نحن نشعر بألم عميق لمعاناة إخوتنا وأخواتنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، في هذه اللحظات الصعبة، نريد أن نعبر عن تضامننا الكامل معهم ونشاركهم أحزانهم وآلامهم. وتمثل هذه الخطوة تأكيدا على الأولويات الإنسانية والروحية للرهبانية الباسيلية المخلصية في دعم ومساندة المحتاجين والمعانين".

ودعت "جميع الرهبان والمؤمنين إلى رفع الصلاة من أجل السلام والاستقرار في تلك المناطق المنكوبة، وأن يكونوا عونا لأولئك الذين يعانون".