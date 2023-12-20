شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة، وتوفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين، في أفق الوصول إلى موقف مشترك لحل المشاكل في المنطقة وتحقيق تطورها.

وقال في كلمته خلال أعمال الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي، التي تنعقد بمدينة مراكش المغربية اليوم، إن حالة العنف غير المسبوق الذي يشهده النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يؤدي إلى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، وازدياد معاناة قطاع غزة بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

إقامة دولة فلسطينية

أوضح لافروف، أن العنف بالمنطقة سيستمر ما لم تتم إزالة الأسباب الجذرية للصراع وهي عدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد على ضرورة توفير الدعم لأطراف النزاع لبدء عملية تفاوضية وحل جميع الخلافات في إطارها من قبل المجتمع الدولي.