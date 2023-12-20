لافروف: نأمل أن يتفاعل مجلس الأمن الدولي مع الوضع في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمل روسيا في أن يتفاعل مجلس الأمن الدولي قريبًا مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال لافروف، في تصريحاته عقب انتهاء المنتدى الروسي العربي في مراكش بالمغرب: "لقد أكدنا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر في أقرب وقت ممكن وتقديم المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من أخطر العواقب الإنسانية للحصار واستمرار القتال"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي قريبا من رفع صوته لصالح هذه الخطوة الإنسانية التي طال انتظارها".

كما أشار إلى أن الجانبين العربي والروسي أكدا موقفًا مشتركًا بشأن عدم قبول الرد على أي هجمات إرهابية من خلال "معاقبة المدنيين بشكل جماعي، أو استخدام القوة بشكل عشوائي، أو انتهاك القانون الإنساني الدولي".