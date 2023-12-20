شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: استكمال جلسات الحوار الوطنى يساهم فى إثراء الوعى بالحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الحرية المصري، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، يأتي تأكيدا على استكمال المرحلة السياسية التى شهدتها البلاد والتى ساهمت فى إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام غير المسبوقة التي فاجئنا بها العالم بأكمله.

وأضاف الحزب في بيانه، أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وتم رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والاخذ بها.

وأشار الحزب، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التى تم الإعلان عنها سواء فى الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الأخذ بها، وسوف يتم الإعداد للمرحلة القادمة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلي الحزب بالحوار الوطني.

وتابع"أن مصر لديها عدة محاور سياسية تسير بها نحو مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعد استكمال جلسات مؤتمرات منتدى العالم للشباب ومحاولة إيصال الصدى السياسي له إلى جميع دول العالم".