المقاومة الفلسطينية تقتل ضابط احتياط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة كابتن، في معارك ضد المقاومة الفلسطينية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في الهجمات البرية ضد الحركة إلى 133. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضابط يدعى ليور سيفان، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس، كما أعلن الجيش إصابة جندي آخر بجروح خطيرة. وفي وقت سابق أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى احتمال وقف القتال من جديد، وقال للدبلوماسيين، وفقا لمتحدث باسمه «إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية لتمكين إطلاق سراح الرهائن».



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