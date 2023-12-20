شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تعرض وقف إطلاق النار أسبوعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إعلامي أن إسرائيل عرضت وقف القتال في غزة لمدة أسبوع على الأقل في مفاوضات حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن من القطاع.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تم تقديم اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة عبر الوسيط القطري، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.

وقال الموقع الإخباري إنه سيتم إطلاق سراح من تبقى من النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، والرهائن الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، والذين يعانون من مرض أو إصابات خطيرة وبحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية.

