إسرائيل تعرض وقف إطلاق النار أسبوعا

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وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تم تقديم اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة عبر الوسيط القطري، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.
وقال الموقع الإخباري إنه سيتم إطلاق سراح من تبقى من النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، والرهائن الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، والذين يعانون من مرض أو إصابات خطيرة وبحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية.
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