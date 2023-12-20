انت الان تتابع خبر الجولة 18 من الدوري الإسباني.. تشكيلة برشلونة والميريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت التشكيلة تواجد سيرجي روبرتو في خط الوسط، في ظل إصابة بيدري وجافي وغياب فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

بينيا، كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي، جوندوجان سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز، رافينيا، ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.



وعلى الجانب الآخر أعلن جايزكا جاريتانو المدير الفني لألميريا التشكيلة التالية:

ماكسيميانو، بوزو، تشومي، إدجار، مونتس، أكيمي، لوبي، بابا، أريباس، رامازاني، وبابتيستاو.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويسيطر الثنائي جيرونا وريال مدريد على المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني بـ44 نقطة و42 نقطة على الترتيب.

