انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الحرب في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وذكر أن 310 أشخاص من الطواقم الطبية و35 من الدفاع المدني و97 صحفيا لقوا مصرعهم في القطاع خلال 75 يوما، مشيرا إلى فقدان 6700 شخص إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا.



وقال المكتب في بيان "75 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومازال القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء مستمر حتى هذه اللحظة وذلك من خلال قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بالطائرات الحربية والمقاتلات الإسرائيلية والأمريكية، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف وتحت القصف المباشر".

وأفاد بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد كارثية وبات سيئا للغاية ويتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.