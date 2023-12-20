زيلينسكي : أثق بالدعم الأمريكي الإضافي

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه متأكد من أن الولايات المتحدة ستفي بوعدها بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إضافية لكييف لمواصلة حربها ضد روسيا، وأجاب بصراحة «لا» على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قد تخسر الحرب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام في كييف، نفى أيضًا التلميحات بأن قوات موسكو قد خرجت من عام 2023 على القمة بعد صد الهجوم المضاد الأوكراني وتكثيف إنتاجها العسكري.

وأضاف أن «روسيا فشلت في تحقيق أي من أهدافها» هذا العام، على الرغم من اعترافه بأن أوكرانيا لا تزال تواجه «الكثير من التحديات» بعد استخدام المعدات العسكرية الغربية في الهجوم المضاد الذي فشل.

بلا اتفاق

وغادر الكونجرس الأمريكي المدينة لقضاء العطلات دون التوصل إلى اتفاق لإرسال نحو 61 مليار دولار إلى أوكرانيا، وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن الأموال اللازمة لمساعدة كييف على وشك النفاد بعد نحو 22 شهرًا من القتال. واضطر الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى المضي قدمًا في العام الجديد بخطة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 54.5 مليار دولار بعد اعتراض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عليها.

وقال زيلينسكي: «أنا واثق من أن الولايات المتحدة لن تخذلنا وأن ما اتفقنا عليه مع الولايات المتحدة سيتم تنفيذه».

أهمية الدعم

إن الدعم الغربي يشكل أهمية بالغة في حرب أوكرانيا ضد جارتها الأكبر حجمًا والأفضل تسليحًا، والولايات المتحدة تشكل المصدر الأكبر للمساعدة على الإطلاق. ولا تزال روسيا تتفوق على قوات كييف تسليحًا وعددًا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت أنظمة سطح-جو إضافية من طراز باتريوت أمريكية الصنع وأنظمة NASAMS المتقدمة المضادة للطائرات، مما يوفر دفاعًا متوسطًا إلى طويل المدى ضد الهجمات الصاروخية الروسية، رافضًا الخوض في التفاصيل.

وستساعد هذه الأسلحة في صد الهجمات الروسية المتوقعة على شبكة الكهرباء في أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

وبينما كان زيلينسكي متفائلًا بشأن تلقي المزيد من المساعدة العسكرية والمالية من دول الاتحاد الأوروبي، فإنه كان أقل تفاؤلًا بشأن فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو.