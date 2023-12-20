وكان من المتوقع أن يدلي نحو 44 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف عدد السكان، بأصواتهم، لكن الكثيرين، بما في ذلك عدة ملايين نزحوا بسبب الصراع في شرق البلاد الشاسعة، قد يجدون صعوبة في الإدلاء بأصواتهم. وقد منع القتال 1.5 مليون شخص من التسجيل للتصويت.
ويشكل الحبر مصدر القلق الرئيسي لأن الحبر الموجود على بطاقات التصويت قد تلطخ، مما يجعل العديد منها غير مقروءة. وهذا يعني أنه يمكن إبعاد الناس عن مراكز الاقتراع. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تدقيق قائمة تسجيل الناخبين بشكل صحيح.
وقال بيانفينو ماتومو، عضو منظمة LUCHA، وهي جماعة حقوقية محلية: «إن تنظيم الانتخابات يثير الكثير من الشكوك فيما يتعلق بمصداقية وشفافية وموثوقية النتائج».
ويحتاج المرشح إلى أغلبية الأصوات في الجولة الأولى للفوز.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغو تصوت لصالح الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.