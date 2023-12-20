تحصين 32 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحصين 32 ألفًا و710 طيور ضد الأمراض الوبائية ضمن أنشطة المديرية على مدار أسبوع كامل تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام المديرية، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

وكشف البيان الصادر عن مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، عن تلك التحصينات الخاصة بالطيور شملت تحصين 25 ألفًا و300 طائر ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 4 آلاف طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور.

وقال البيان إنه جرى تطهير سوق واحد، و3 رياشات في المحافظة لمواجهة أي أمراض وبائية، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة، والصحة العامة للمواطنين، مع سحب 60 عينة من مزارع الدواجن ما قبل البيع، ومنح 12 تصريحًا بشكل نقل للطيور الحية حفاظًا على الثروة الداجنة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المديرية تكثف حملاتها على أسواق ومحال الدواجن خلال أيام فصل الشتاء لرصد ومواجهة الأمراض الوبائية خلال تلك المرحلة حفاظًا على الصحة العامة بين أبناء محافظة كفر الشيخ.

وقال المصدر إن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ في انعقاد دائم ومتابعة مع الدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية بشأن عملية تحصين الطيور، وسط تشديده على رصد سيارات نقل الطيور الحية للتأكد من حصولها على تصاريح النقل لأن الهدف من ذلك التأكد من خلو الطيور من أية أمراض.