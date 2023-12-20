"بيطري كفر الشيخ" تنظم ندوة حول مرض "حمى الثلاثة أيام" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة علمية حول مرض "الحمى الثلاث" الذي يصيب الحيوانات، وعرض مناقشة كيفية الوقاية منه ومواجهته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة في كفر الشيخ بقيادة الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمجاد يوسف يعقوب، مدير عام الإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة نجلاء صلاح ماضي، و الدكتورة نهى عادل بنفس الهيئة، والدكتوره إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري، والدكتورمجدى السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا للإرشاد والتدريب منسق الندوة.

واستعرضت مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، خلال الندوة أعراض الإصابة بمرض حمى "الثلاث أيام" التي تصيب الحيوانات، وعرض طرق الوقاية، وأهمية التحصين قبل حدوث العدوى، وأهمية بطاقة التحصين لكل حيوان.

وفي السياق أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل جاهدة على تحسين السلالات، وتوفير اللقاحات اللازمة للأمراض المختلفة التي تصيب الماشية لتجنب مخاطر تلك الأمراض.

وقال مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ إن المديرية تتعاون مع كافة الجهات المعنية لرفع كفاءة الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.