"قتلتم ابني مرتين".. والد أسير إسرائيلي قتله الاحتلال بالخطأ في غزة يهاجم نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

انتقد آفي شمريز، والد أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلهم جيش الاحتلال عن طريق الخطأ قبل أيام في غزة، قادة الحكومة الإسرائيلية.

وقال الوالد في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الامريكية، "أقول هذا إلى الحكومة، لقد قتلتم ابني مرتين، لقد سمحتم لحماس بأخذ ابني أسير في 7 أكتوبر، وقتلتموه في 14 ديسمبر".

وكانت آفي شمريز وعائلته فضلوا عدم الإفصاح عن هوية ابنهم بعد مقتله على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب 2 آخرين، وفق ما نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع إكس.

قبل أن تتوصل وسائل إعلام عبرية إلى هويته وهو "ألون شمريز" من مستوطنة كيبوتس عزة جنوبي إسرائيل.

ويبلغ شمريز 26 عاما وهو طالب في كلية هندسة الكمبيوتر، تمكنت عناصر المقاومة من أسره في 7 أكتوبر من منزله في "كيبوتس عزة".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الأسرى الـ 3 الذين قُتلوا الجمعة الماضية في غزة كانوا عراة الصدر ويحمل أحدهم عصا معلق عليها راية بيضاء، قبل أن يلقوا مصرعهم.