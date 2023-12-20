شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحوار الوطني.. 60 جلسة ومناقشة 70 قضية في المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الحوار الوطنى، خطوات جادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم الدعم الكامل للحوار الوطنى منذ ان انطلق الحوار منذ إفطار الأسرة المصرية 2022، والتي كانت على رأسها الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقدم الحوار الوطنى في قرابة 60 جلسة مناقشة 70 قضية كان المواطن عنوان حصاد المرحلة الأولى، ومنذ اللحظة الأولى وجه الرئيس السيسى بدعم الحوار الوطنى بالكامل، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي قامت بها القيادة السياسية بفتح يدها للمشاركة في صناعة قرار نحو جمهورية جديدة والعمل على تقديم جميع القضايا التي تمس المواطن المصري.