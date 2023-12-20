ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير كل شيء في غزة وعلى إسرائيل وقف هذا الرد لأنه غير مناسب

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أنه "يتحمل عواقب إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا، أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية"، مؤكدا أن "الشعب الفرنسي انتظر هذا النص".

ورأى ماكرون، في حديث عبر قناة "فرانس 5"، أن "محاربة الإرهاب لا تعني هدم كل شيء في غزة"، مجددا دعوته إلى "هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وأكّد أنه "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".

وطلب من الإسرائيليين "وقف هذا الرد لأنه غير مناسب، ولأن كل الأرواح البشرية متساوية ويجب الدفاع عنها"، معتبراً أن "رد فرنسا كان متّسقا و"عادلا"، مع الاعتراف بأنها لا ترضي أيا من الطرفين".