وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد فتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة

أيد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارة إلى قبرص، فتح ممر بحري بين الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط وغزة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل.

والتقى كوهين نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس من أجل "تشجيع فتح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة (...) بالتنسيق مع إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية.

وبعد لقائه مع كومبوس، شدد كوهين على ضرورة "فحص المساعدات بشكل جيد"، وقال للصحافيين "نريد إنشاء مسار سريع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر هذا الممر".

ولفت الوزير القبرضي الى انه من شأن هذا الممر توفير "تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة للمدنيين" في قطاع غزة. وأضاف كومبوس متحدثا لنظيره الإسرائيلي "نتطلع إلى الضوء الأخضر منكم لانطلاق الرحلة الأولى".

وناقش الوزيران التفاصيل اللوجستية للخطة في مدينة لارنكا الساحلية جنوب قبرص.

وبموجب الخطة التي قدمتها قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط والواقعة على بعد 400 كيلومتر من ساحل غزة، سيتم جمع المساعدات وتخزينها في الجزيرة حيث تفتشها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل، قبل إرسالها إلى قطاع غزة على متن سفن.