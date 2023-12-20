الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة ومنع تصعيد الصراع

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، ان "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد في اتصال بنظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الالتزام بإقامة دولة فلسطينية".

وذكرت الخارجية، أن "بلينكن أدان هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر وحث على تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري، وشدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة"، مضيفةً أنه "شدد على ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع".