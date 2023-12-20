نائبة وزير الخارجية الأميركي من بغداد: واشنطن تريد "التعاون" مع العراق لوقف الهجمات ضدّ قواتها

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي تجري زيارة إلى بغداد، بان الولايات المتحدة تريد التعاون مع العراق لوضع حدّ للهجمات على القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا.

واوضحت نولاند في حديث للصحافيين في بغداد بعد لقائها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "أريد التذكير بأن تلك الهجمات لا تستهدف فقط الولايات المتحدة: نحن مدعوون هنا وليس لدينا منشآتنا الخاصة. إنها هجمات ضدّ منشآت عراقية وتمثّل خطراً على السيادة العراقية".

وأضافت نولاند "تحدّثنا عن كيفية تعزيز تعاوننا لوضع حدّ لهذه الهجمات، ليس فقط تلك التي في العراق، بل تلك القادمة من العراق على المصالح في سوريا، وكيف يمكننا أن نفعل ذلك معاً". واشارت الى ان "ما نفضّله نحن وما يفضّله رئيس الوزراء والحكومة" العراقية "هو أن يكون العراق والقوات الأمنية العراقية قادرين على التعامل مع هذا التهديد الأمني".

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، معظم تلك الهجمات.