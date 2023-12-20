رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي: الخطوة التالية هي خفض أسعار الفائدة ولكن ليس قريبا

اشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا باتريك هاركر الى إنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، وأشار إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريبا.

واوضح هاركر لمحطة إذاعية في فيلادلفيا، "لقد كنت في معسكر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت، ودعونا نرى ماذا سيحدث مع مرور الوقت، لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بعد الآن". لكنه أضاف أنه بالنظر إلى المستقبل "فمن المهم أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة"، وتابع "ليس علينا أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة، ولن نفعل ذلك على الفور، سيستغرق الأمر بعض الوقت".