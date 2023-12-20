نتانياهو يستبعد وقف إطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حماس

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

واوضح نتانياهو في بيان "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الاسرى لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

واردف نتانياهو إن القوات الإسرائيلية تقاتل نشطاء حماس "في كل مكان" في قطاع غزة. وأضاف "من يعتقد أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع ... نقاتل حماس بنيران عنيفة، في كل مكان، بما في ذلك اليوم". وتابع أن إسرائيل تهاجم أعوان حماس قائلا "نهاجم المتواطئين معهم سواء القريبين أو أولئك البعيدين".

وتأتي تصريحات نتانياهو على وقع مباحثات لإقرار هدنة جديدة في القاهرة التي وصلها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء.