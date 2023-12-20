القوات المسلحة اليمنية تنشر رسالة للسفن المبحرة نحو إسرائيل لدعمها وإسنادها: "سننكل بهم"

نشرت القوات المسلحة اليمنية رسالة للسفن المبحرة نحو إسرائيل لدعمها وإسنادها، عبر مقطع فيديو تحت عنوان "سننكل بهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة متلفزة، إلى "أننا لا ننتظر من الأوروبيين بكل تاريخهم الأسود دورًا إيجابيًا لصالح الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "المسؤولية الكبرى على المسلمين بأن يكون لهم صوت وأن يقدموا كل أشكال الدعم".

وأكد الحوثي، أن "هذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر"، مضيفًا "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها"، مشددًا على أنّ "مخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ "الأميركي أعلن عن تحرك لحماية السفن الإسرائيلية وهو الآن يورط الآخرين بحمايتها".