نشرت القوات المسلحة اليمنية رسالة للسفن المبحرة نحو إسرائيل لدعمها وإسنادها، عبر مقطع فيديو تحت عنوان "سننكل بهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة متلفزة، إلى "أننا لا ننتظر من الأوروبيين بكل تاريخهم الأسود دورًا إيجابيًا لصالح الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنّ "المسؤولية الكبرى على المسلمين بأن يكون لهم صوت وأن يقدموا كل أشكال الدعم".
وأكد الحوثي، أن "هذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر"، مضيفًا "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها"، مشددًا على أنّ "مخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أنّ "الأميركي أعلن عن تحرك لحماية السفن الإسرائيلية وهو الآن يورط الآخرين بحمايتها".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية تنشر رسالة للسفن المبحرة نحو إسرائيل لدعمها وإسنادها: "سننكل بهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.