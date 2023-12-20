محكمة التمييز أصدرت حكما بالسجن لمدة سنة على القاضي شادي قردوحي

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثامنة برئاسة القاضي ماجد مزيحم قرارًا في ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بناء على احالة الرئيس الاول التمييزي القاضي سهيل عبود والاعلام المقدم من القاضيين كمال نصار ونضال الشاعر على القاضي شادي قردوحي لاقدامه علنا بواسطة وسلية نشر على توجيه الذم الى محكمة جنايات جبل لبنان على اثر الخلاف الذي نشأ خلال جلسة محاكمة لهذه المحكمة في سجن رومية في دعوى الحق العام على م.ح. ورفاقه، بسجن القاضي شادي القردوحي لمدة سنة كاملة "بالجرم المنصوص عنه في المادة 385\386 عقوبات ووفق تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام المادة 169 عقوبات، وإبطال التعقبات الصادرة بحقه لجهة الجرم المنصوص عنه في المادتين 582 و584 عقوبات، وإبطال التعقبات الجارية بحقه لجهة 579 عقوبات لعدم تحريك الدعوى العامة أصولًا بشأنه، وإلزامه بالدفع لصالح صندوق تعاضد القضاة في لبنان مبلغًا وقدره 20 مليون ليرة لبنانيّة، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة".

وكانوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أصدر قرارًا قبل عام في 20 كانون الاول 2022قضى بـ"توقيف القاضي شادي قردوحي، المحال على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليّين، عن العمل، حتّى انتهاء المحاكمة التّأديبيّة، على أن يتقاضى نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل".