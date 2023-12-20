"حزب الله" نشر مشاهد من استهدافه مشغل بيت هيلل التابع للجيش الإسرائيلي

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "استهداف المقاومة الإسلامية مشغل بيت هيلل التابع لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 2023/12/03".

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