العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن مصدر أمني تعرض قاعدة «عين الأسد» التي توجد فيها قوات التحالف الدولي، في محافظة الأنبار غربي العراق، إلى استهداف بعدد من الصواريخ فجر أمس.

وأكد المصدر أن قاعدة «عين الأسد» التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي في محافظة الأنبار، تعرضت إلى قصف بصاروخين اثنين من منطقة مجهولة، لافتاً إلى أن الصاروخين سقطا بالقرب من محيط القاعدة.

وأضاف المصدر، أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو مادية، فيما قامت القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة بتفعيل منظومة الدفاع لصدّ أي هجوم محتمل، مبيناً أن القوات الأميركية أغلقت مبنى القاعدة الذي يضم مباني تابعة للقوات الأمنية بالكامل ومنعت حركة قواتها فيما حلقت طائرات حربية ومسيرة فوق مبنى القاعدة.

وتتعرض القواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في العراق إلى قصف مستمر بين حين وآخر بطائرات مسيرة تارة وأخرى بصواريخ موجهة.

وفي سياق منفصل، أعلنت مفوضية الانتخابات المحلية، أمس، أن إجمالي عدد الشكاوى التي وردت لديها بشأن التصويت الخاص والتصويت العام بلغ 118 شكوى.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن «تلك الشكاوى توزعت بواقع 55 شكوى للتصويت الخاص و63 شكوى للتصويت العام».