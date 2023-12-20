«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - لارنكا (وكالات)

أيد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، خلال زيارة إلى قبرص، فتح ممر بحري بين الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط وغزة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل. والتقى كوهين نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس من أجل «تشجيع فتح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل»، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية.

وبموجب الخطة التي قدمتها قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط والواقعة على بعد 400 كيلومتر من ساحل غزة، سيتم جمع المساعدات وتخزينها في الجزيرة، حيث تفتشها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل، قبل إرسالها إلى قطاع غزة على متن سفن. وبعد لقائه مع كومبوس، شدد كوهين على ضرورة «فحص المساعدات بشكل جيد»، وقال للصحافيين: «نريد إنشاء مسار سريع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر هذا الممر».

وناقش الوزيران التفاصيل اللوجستية للخطة في مدينة لارنكا الساحلية جنوب قبرص. ومن شأن هذا الممر توفير «تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة للمدنيين» في قطاع غزة، وفق وزير الخارجية القبرصي.

وتدخل المساعدات الإنسانية حالياً إلى قطاع غزة بكميات ضئيلة عبر نقطتي عبور حيث تخضع لتفتيش إسرائيلي دقيق.