سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في فعاليات الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا)

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربيه، في اجتماع الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا.

وناقش الاجتماع في دورته الحالية التي عقدت تحت عنوان "الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل"، والتي أعدتها الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة الوزراء المعنيين، ناقش هذه الرؤية في إطار تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، وأهمية تعزيز الرؤية لثقة الإنسان العربي بمستقبل آمن وعادل ومزدهر، قائم على العلم والعمل، والتجديد ثقافيًا وحضاريًا، وترتكز الرؤية العربية 2045 على أنها رؤية إقليمية تتسق مع الخطط والرؤى الوطنية، وأن المستقبل ملك الشباب والأجيال المقبلة، وأهمية أن يكون صوتهم ورأيهم وتطلعاتهم أساس أي رؤية مستقبلية بشكل تشاوري تشاركي، وأهمية بلورة الرؤية من تراكم الخبرات في المنطقة العربية خصوصًا من ناحية تأطير التطلعات والأهداف ورسم الخطط لتحقيقها، ومن التجارب الإقليمية السابقة الناجحة وذات الصلة، ومن الشراكات والتجارب في مناطق أخرى من العالم، من منظور واضح لمميزات وخصائص المنطقة العربية.