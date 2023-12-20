حزب الله يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 ، أنها استهدفت منصتين للقبة الحديدية في شمال "مستعمرة كابري" الإسرائيلية، بسلاح المدفعية، و"تحقيق إصابات دقيقة".

وقالت الجماعة في بيان صحفي، إن عناصرها "استهدفوا منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري الإسرائيلية بسلاح المدفعية، وحققوا فيهما إصابات دقيقة".

و"تضامنا مع قطاع غزة "، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

المصدر : وكالات