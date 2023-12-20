تركيا تبذل جهودا دبلوماسية لنقل الأطفال المرضى والأيتام من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تبذل تركيا جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل نقل الأطفال المرضى والمصابين والأتيام من قطاع غزة الى الأراضي التركية ، وفق ما أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.

تابعوا وكالات الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات

الوزيرة التركية أضافت في كلمة ألقتها، خلال فعالية حول حقوق الأطفال نظمتها هيئة الإحصاء التركية بالعاصمة أنقرة أن بلادها آوت دوماً الأطفال ضحايا الحرب والهجرة، ولا زالت تقوم بذلك.

واستشهدت على كلامها هذا بالأطفال الأوكرانيين الذين أحضروا مع مرافقيهم، إلى تركيا للرعاية، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى صعيد قطاع غزة، قالت الوزيرة التركية إنها "تشهد واحدة من أكبر مجازر التاريخ" جراء الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأشارت إلى تعرض حقوق الأطفال والإنسان لانتهاكات واسعة في غزة، مبينة أن "الأطفال والنساء العزّل" من أكثر المتضررين من "الإبادة الجماعية" التي تشهدها غزة.

وشددت على أن مواصلة تركيا بذل ما بوسعها من أجل سكان غزة، منذ بدء الأحداث الأخيرة هناك، مستشهدة بإرسال المساعدات الإنسانية ونقل بعض المرضى إلى المشافي التركية للعلاج.

وأوضحت أن وزارة الأسرة قامت بإعداد خطة لنقل الأطفال المصابين والمرضى والأيتام من قطاع غزة، وذلك برعاية سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتابعت: "نواصل الجهود الدبلوماسية لنقل هؤلاء الأطفال إلى تركيا"

المصدر : وكالات - الاناضول