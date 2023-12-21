نفذت مقاتلات حربية اسرائيلية قرابة الحادية عشرة والثلث من مساء اليوم عدوانا جويا في عمق مثلث اقليم التفاح - جزين - اطراف شرق صيدا حيث اغارت على احراج تقع بين منطقتي بصليا وسنيا القريبة من جباع وكفرملكي ملقية عدد من صواريخ جو - ارض، احدث انفجارها دويا تردد في معظم مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة اسرائيلية على احراج تقع بين منطقتي بصليا وسنيا القريبة من جباع وكفرملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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