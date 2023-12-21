إستنكر الأب بطرس عازار، النائب العام الأنطوني، بيانا نسبتهُ إليه إحدى الوسائل الإعلاميَّة، وأكَّد أنَّه لم يُدلِ "بأيِّ تصريحٍ يتعلَّقُ بإضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح،" وأنَّهُ "مؤيِّدٌ لموقف الأمانة العامَّة لهذه المدارس، لأنَّ ما صدر عن مجلس النواب اللبناني يرمي إلى ضرب المؤسَّسات التربويَّة الخاصَّة في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الاب بطرس عازار: لم اُدلِ بأيِّ تصريحٍ في شأن إضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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