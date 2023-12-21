نقابتا المدارس الافرادية والاكاديمية تعلنان الإضراب المفتوح

أعلنت "نقابة المدارس الافرادية الخاصة"، و"نقابة المدارس الاكاديمية الخاصة في لبنان"، أن "بعد إمرار المجلس النيابي لقانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، تعلن النقابتان عن اعتراضها الشديد على هذا التشريع الإعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق، وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها".

وأعلن البيان "الإضراب المفتوح في كل مدارسها من صباح الخميس 21 كانون الأول 2023 الى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل وإعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية".