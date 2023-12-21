الأب نصر للنشرة: الحسم لصندوق التعويضات كان 6 بالمئة على المؤسسة والاساتذة واصبح 8 بالمئة

تعليقا على إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية من صباح الخميس 21 كانون الأول الحالي، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث الى "النشرة" إلى أن "قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، يتضمن ثغرات وهو تشريع لم يأخد بعين الاعتبار المؤسسات التربوية والعواقب التي ستترتب، وهو غير مرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة ". واعلن بانه سيتم اصدار ورقة غدا حول الثغرات في القانون.

واوضح نصر بانه "يتحدث بإسم المؤسسات التربوية الخاصة برفض القانون شكلا ومضمونا، لانه متسرع ولم يتم التشاور به مع الاهل والمدرسة". واوضح بان "الحسم لصندوق التعويضات كان 6 بالمئة على المؤسسة واصبح 8 بالمئة، كما ان الحسم على الاستاذ ارتفع من 6 الى 8 بالمئة، كما ان الاستاذ المتقاعد فرض عليه 8 بالمئة وهو لا يستفيد من صندوق التقاعد".

وسأل نصر "هل موضوع المساعدات قابل للحسومات؟ وهل هناك قانون يسمح باستعمال الدولار بصندوق التعويضات؟"، ولفت الى ان "البلد بحاجة لمزيد من التشريع المتكامل، ونحن بحاجة الى سلسلة تغطي كافة الجوانب التربوية".

وأردف بأن "المساعدة التي نعطيها للاستاذ متفاوتة وغير متساوية بين المدارس، وهناك مدرسة تعطي 50 $ وأخرى 1500 $، واي قانون يسمح باستعمال الدولار في صندوق التعويضات؟"، مؤكدا بانه "لا يمكن حل مشكلة دون اخرى".