الجيش الإسرائيلي: العثور على أنفاق من منازل قادة حماس تحت قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية عثرت على شبكة من الأنفاق تمتد بعمق في وسط غزة تحت عقارات مسجلة باسم يحيى السنوار وقادة كبار آخرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

واوضح المتحدث باسم الجيش المقدم بيتر ليرنر للصحفيين، إنه "تم العثور على الأنفاق أثناء قيام الجنود بتأمين منطقة بوسط غزة في الأيام القليلة الماضية". ويمكن الوصول إلى الأنفاق عن طريق سلالم حلزونية ومصعد على عمق يصل إلى 20 مترا تحت الأرض حيث تم تزويد هذه الأنفاق بالكهرباء والصرف وكاميرات المراقبة وأبواب مضادة للانفجار.

واردف ليرنر "تمثل... هذه الأنفاق، فوق وتحت الأرض، مركز قوة لجناحي حماس العسكري والسياسي".