فنزويلا تطلق سراح 21 سجينا سياسيا بينهم 8 أميركيين

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح 21 "سجينا سياسيا" من بينهم ثمانية مواطنين أميركيين، وفق ما ذكرت مجموعة "كواليشن فور هيومن رايتس أند ديموكراسي" المكلّفة قضاياهم.

وذكرت ماريا أليخاندرا بوليو وهي إحدى محاميات المجموعة لوكالة "فرانس برس" إنه أفرج حتى الآن عن "ثمانية أميركيين و13 فنزويليا" بينهم لوك ألكزاندر دينمان وإيران بيري اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العام 2020.

واتهم دينمان وبيري بالسعي لإطاحة مادورو، بعد وصولهما مع مسلحين آخرين بقارب إلى ماكوتو الواقعة على مسافة أقل من ساعة من كراكاس في أيار 2020.

وادّعى مادورو أن الرئيس الأميركي وقتها دونالد ترامب كان وراء الهجوم الذي قُتل فيه ثمانية من المهاجمين المفترضين والذي قال إنه كان يهدف إلى تنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو مكانه.

ونفت الولايات المتحدة أي تورط لها في ذلك الهجوم.