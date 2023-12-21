انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام بلاده مع ثلاث دول أوروبية بإقامة دولة فلسطينية.

