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واشنطن تؤكد: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام بلاده مع ثلاث دول أوروبية بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بلينكن في اتصال بنظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية".

 

وأدان بلينكن "هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر"، وحث على "تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري".

 

وشدد على "أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة"، كما شدد على "ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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