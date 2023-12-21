ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى تل أبيب من دخول موانئها

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت الحكومة الماليزية، الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئها بأثر فوري.

وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أنها فرضت أيضاً على أي سفينة متجهة إلى إسرائيل منع تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.

ومنعت الحكومة أيضاً، وفقا للبيان، شركة الشحن الإسرائيلية من الرسو في أي ميناء ماليزي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن "هذا المنع هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم، وهو أيضاً وزير المالية، وفقا للبيان، أن الحكومة واثقة من أن القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها لدى مرورها بمضيق باب المندب "تضامنا مع قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء، 19 ألفا و667 شهيداً و52 ألفا و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، بجانب دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(رويترز، العربي الجديد)