مصرع فتاة أسفل عجلات القطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها، أسفل عجلات قطار، مساء الأربعاء، بالقرب من مزلقان مركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطها من القطار، على بعد عدة مترات من مزلقان مدينة الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، و كشف هوية الجثة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع فاطمة سيد محمد، 20 عامًا، مقيمة قرية منيل السلطان التابعة لمركز أطفيح بالجيزة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.