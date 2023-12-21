حزب الله اعلن قصف كريات شمونة: لن نتهاون بالمس بالمدنيين ولن نسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة اللبنانية المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏".

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